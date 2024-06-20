Движение автомобилей по улице Ипподромной в Пскове планируют открыть 24 июня
Движение автомобилей по улице Ипподромной в Пскове планируют открыть в понедельник, 24 июня, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Сейчас на этом участке рабочие укладывают верхний слой асфальта, затем подрядчик будет ремонтировать проспект Энтузиастов, уточнил глава города.
«Работы на объекте нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идут с опережением графика», – отметил Борис Елкин.
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20 июня 2024
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