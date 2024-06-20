Движение автомобилей по улице Ипподромной в Пскове планируют открыть 24 июня

15:10, 20 июня 2024, ПАИ

Движение автомобилей по улице Ипподромной в Пскове планируют открыть в понедельник, 24 июня, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Сейчас на этом участке рабочие укладывают верхний слой асфальта, затем подрядчик будет ремонтировать проспект Энтузиастов, уточнил глава города.

«Работы на объекте нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идут с опережением графика», – отметил Борис Елкин.