Жители Псковской области лишились более трёх миллионов рублей после общения с мошенниками

15:39, 20 июня 2024, ПАИ

Жители Псковской области лишились более трёх миллионов рублей после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Жителям Пскова, Великих Лук, Невеля, Опочецкого и Порховского районов звонили неизвестные, которые представлялись биржевыми брокерами, сотрудниками других организаций и предлагали заработать за счёт интернет-инвестиций. Однако это оказалось обманом, и в итоге мошенники завладели деньгами граждан. Других доверчивых людей злоумышленники ввели в заблуждение при покупке через интернет украшений и транспортных средств.

В общей сложности псковичи потеряли более трёх миллионов рублей. Граждане обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.