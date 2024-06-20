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Достойная память о героях и защитниках Отечества должна стать генетическим кодом россиян – Александр Голышев

Достойная память о героях и защитниках Отечества должна стать генетическим кодом россиян, заявил российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

Достойная память о героях и защитниках Отечества должна стать генетическим кодом россиян – Александр Голышев. Фото: ПАИ

«22 июня 1941 года – страшнейшая дата в великой истории нашей страны и Пскова, подлинный День памяти и скорби. Уже через две недели после начала войны фашисты вошли в город. Концлагеря, виселицы, голод, расстрелы мирного населения, сожжение деревень вместе с жителями сопровождали все годы бесчеловечной оккупации. Но народ не был сломлен. Псковичи ответили боевым сопротивлением, подпольной деятельностью и партизанским движением», – подчеркнул он.

Александр Голышев напомнил, что 152 псковича были удостоены высшей награды – стали Героями Советского Союза. Великие Луки в 2008 году и Псков в 2009 году стали городами воинской славы.

«В области сложилась эффективная система всемерной поддержки ветеранов войны, увековечивания памяти павших героев, благоустройства воинских захоронений. Память о героях сопротивления и освободителях Псковщины бережно хранят музеи Псковщины», – заметил он.

Подлинными центрами патриотического воспитания стали музей Александра Матросова в Великих Луках, Военно-исторический музей Псковской области в Острове, школьные музеи, поисковые отряды, клубы реконструкторов, отметил Александр Голышев. Он также добавил, что особую роль в сохранении исторической памяти, противостоянии фальсификации итогов и уроков Великой Отечественной войны сегодня играет недавно созданный музей Истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 гг.

«Всемерная деятельность по сопряжению исторического знания с формированием патриотических настроений дает свои плоды. Это и бессмертный подвиг псковских десантников 6-й роты, и участие псковичей в СВО», – сказал Александр Голышев.

Национальные цели развития государства до 2030 года и на перспективу до 2036 года будут достигаться – отмечал Президент РФ Владимир Путин – на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, подчеркнул Александр Голышев.

«Поэтому всемерная деятельность по сбережению героико-исторического наследия России, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности – реальный путь к консолидации общества и подготовки его к любым вызовам нашего сложного времени. Достойная память о героях и защитниках Отечества должна стать генетическим кодом россиян», – заключил он.

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