Семь спортсменов представят Псковскую область на первенстве России по лёгкой атлетике

16:41, 20 июня 2024, ПАИ

Семь спортсменов представят Псковскую область на первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, которое пройдёт в Смоленске с 28 по 30 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Федерации лёгкой атлетики Псковской области Ирина Нестерова.

Всего в соревнованиях примут участие четыре спортсмена псковского центра «Юность», два атлета псковской спортшколы «Надежда» и один представитель Великих Лук.

Отметим, что по итогам соревнований пройдёт отбор в юниорскую сборную страны для участия в матчевой встрече среди команд Союзного государства в Бресте 16 и 17 июля. Легкоатлеты, занявшие первые четыре места в своей категории, попадут в основной состав. Также несколько спортсменов окажутся в резервном составе.

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