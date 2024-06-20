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Общество

О запланированных работах в округе № 8 Пскова рассказал Борис Елкин

О работах, запланированных в округе № 8 Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Совместно с депутатом Псковской городской Думы Натальей Юрченко встретились с жителями округа № 8 и обсудили текущие проблемы», – отметил глава города.

  • Глава города встретился с жителями округа № 8 и обсудил текущие проблемы
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Глава города встретился с жителями округа № 8 и обсудил текущие проблемы
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Глава города встретился с жителями округа № 8 и обсудил текущие проблемы
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Глава города встретился с жителями округа № 8 и обсудил текущие проблемы
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Глава города встретился с жителями округа № 8 и обсудил текущие проблемы
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

По итогам встречи в округе запланировали ликвидировать провал у дома № 41 на Рижском проспекте, установить «лежачих полицейских» в проезде от улицы Коммунальной до Рижского проспекта, спилить старые тополя у детского сада «Чебурашка» и подсыпать асфальтовой крошкой тропинку, а также отремонтировать игровой комплекс «Кораблик».

«Есть планы и на перспективу. Проработаем вопрос отвода воды у дома № 83 на улице Юбилейной. Двор отремонтирован по президентскому нацпроекту «Жильё и городская среда». Но после подсыпки контейнерной площадки на въезде стала образовываться лужа», – уточнил Борис Елкин.

Кроме того, в будущем рассмотрят возможность отремонтировать тротуар между домами № 43 и 45 на Рижском проспекте. Он ведёт к нескольким социальным учреждениям, добавил глава города.

«Порадовало, что жители округа активно участвуют в улучшении своего района. Поблагодарил их и Наталью Александровну за неравнодушие и рассказал о механизме ТОС, который помогает собственникам жилья совершенствовать свои дворы. В Пскове уже достаточно таких положительных примеров, и количество территориальных общественных самоуправлений с каждым месяцем растёт», – заключил Борис Елкин.

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