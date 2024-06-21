Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уникальные артефакты передали Псковскому музею-заповеднику

Уникальные артефакты передали в мастерскую реставрации монументальной живописи Псковского музея-заповедника. Об этом сообщается в группе «Юнеско Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Уникальные артефакты передали Псковскому музею-заповеднику. Фото здесь и далее: группа «Юнеско Псков» в соцсети «ВКонтакте»

В августе при проведении комплексных научных исследований на церкви Михаила Архангела с колокольней XIV века специалисты обнаружили под полом в основании притвора северного придела фрагменты штукатурной отделки стен с красочными слоями.

Теперь специалистам музея предстоит узнать, к какому периоду относятся находки, что на них изображено и какие ещё росписи могут быть скрыты в храме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июня 2024

2,5 миллиона рублей направят на закупку оборудования для псковичей с артериальной гипертонией
21 июня 2024

Изношенный асфальт по 18 адресам восстановили в Пскове
21 июня 2024

Уникальные артефакты передали Псковскому музею-заповеднику
21 июня 2024

Жители Пыталово плетут маскировочные сети для участников СВО
20 июня 2024

Уздечную накладку эпохи викингов обнаружили археологи в Пскове
20 июня 2024

Волонтёры в Невельском районе помогли пострадавшим от смерча
20 июня 2024

О запланированных работах в округе № 8 Пскова рассказал Борис Елкин
20 июня 2024

Окружной этап «Зарницы 2.0» стартовал в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...