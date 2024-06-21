Уникальные артефакты передали Псковскому музею-заповеднику

08:02, 21 июня 2024, ПАИ

Уникальные артефакты передали в мастерскую реставрации монументальной живописи Псковского музея-заповедника. Об этом сообщается в группе «Юнеско Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В августе при проведении комплексных научных исследований на церкви Михаила Архангела с колокольней XIV века специалисты обнаружили под полом в основании притвора северного придела фрагменты штукатурной отделки стен с красочными слоями.

Теперь специалистам музея предстоит узнать, к какому периоду относятся находки, что на них изображено и какие ещё росписи могут быть скрыты в храме.