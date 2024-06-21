Изношенный асфальт по 18 адресам восстановили в Пскове

08:58, 21 июня 2024, ПАИ

Все дорожные карты в Пскове заасфальтированы, сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграмм-канале.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



















«Вчера ночью асфальт уложен на последнем участке – перекрестке улиц Леона Поземского и Чудской», – отметил глава города.

В общей сложности слои износа восстановлены по 18 адресам. Ямочность, колейность и локальные разрушения ликвидированы на площади 25 тысяч квадратных метров, рассказал глава города.

В частности, ремонт сделали на перекрёстке улиц Поземского и Чудской, Поземского и Алмазной, на улицах Кузбасской Дивизии, Калинина, Балтийской, Байкова, Георгиевской, Вокзальной и Восточном проезде.