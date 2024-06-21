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Происшествия

Баня и сарай сгорели в Плюсском районе из-за неисправного дымохода

Возгорание бани произошло в деревне Малое Захонье Плюсского района 20 июня, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Баня и сарай сгорели в Плюсском районе из-за неисправного дымохода
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Баня и сарай сгорели в Плюсском районе из-за неисправного дымохода
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Баня и сарай сгорели в Плюсском районе из-за неисправного дымохода
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Баня и сарай сгорели в Плюсском районе из-за неисправного дымохода
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Баня и сарай сгорели в Плюсском районе из-за неисправного дымохода
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Баня и сарай сгорели в Плюсском районе из-за неисправного дымохода
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На тушение пожара выехали две автоцистерны ПСЧ-24 посёлка Плюсса.

В результате пожара баня и пристроенный к ней сарай практически полностью сгорели. Пожарным удалось спасти две дачи, расположенных в непосредственной близости от загоревшейся бани.

Наиболее вероятной причиной возгорания стала неисправность дымохода, возникшая во время использования печи. По факту пожара проводится проверка.

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