Баня и сарай сгорели в Плюсском районе из-за неисправного дымохода

09:35, 21 июня 2024, ПАИ

Возгорание бани произошло в деревне Малое Захонье Плюсского района 20 июня, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На тушение пожара выехали две автоцистерны ПСЧ-24 посёлка Плюсса.

В результате пожара баня и пристроенный к ней сарай практически полностью сгорели. Пожарным удалось спасти две дачи, расположенных в непосредственной близости от загоревшейся бани.

Наиболее вероятной причиной возгорания стала неисправность дымохода, возникшая во время использования печи. По факту пожара проводится проверка.