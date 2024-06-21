Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские судебные приставы сдали предварительный экзамен на право ношения зелёного берета

Судебные приставы из Псковской области сдали предварительный экзамен на право ношения зелёного берета, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

  • Экзамен на право ношения зелёного берета
    Фото: Пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Экзамен на право ношения зелёного берета
    Фото: Пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Экзамен на право ношения зелёного берета
    Фото: Пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Экзамен на право ношения зелёного берета
    Фото: Пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Экзамен на право ношения зелёного берета
    Фото: Пресс-служба УФССП России по Псковской области

Всего на предварительный этап экзамена вызвались семь судебных приставов. Право ношения зелёного берета получат те сотрудники, которые пройдут финальный этап экзамена.

«Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и проявили себя как настоящие профессионалы. Участники испытаний прошли несколько этапов подготовки, включающих теоретическую и практическую часть», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, судебные приставы выполнили нормативы по физической и огневой подготовке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июня 2024

12 джазовых коллективов выступит на ярмарке «Виноград» в Пскове
21 июня 2024

ФНС запустила новый онлайн-сервис для получения учредительных документов
21 июня 2024

Как легко и быстро получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, объяснили псковичам
21 июня 2024

Студенты ПсковГУ участвуют в первой научно-популярной экспедиции в Витебске
21 июня 2024

Ещё семь электрозарядных станций появится в Псковской области
21 июня 2024

Псковские судебные приставы сдали предварительный экзамен на право ношения зелёного берета
21 июня 2024

О плюсах онлайн-сервисов налоговой рассказывают в медиацентре ПАИ
21 июня 2024

Псковские профсоюзы с рабочим визитом прибыли в Брест

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...