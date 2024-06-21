Псковские судебные приставы сдали предварительный экзамен на право ношения зелёного берета

11:16, 21 июня 2024, ПАИ

Судебные приставы из Псковской области сдали предварительный экзамен на право ношения зелёного берета, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.



Фото: Пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФССП России по Псковской области









Всего на предварительный этап экзамена вызвались семь судебных приставов. Право ношения зелёного берета получат те сотрудники, которые пройдут финальный этап экзамена.

«Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и проявили себя как настоящие профессионалы. Участники испытаний прошли несколько этапов подготовки, включающих теоретическую и практическую часть», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, судебные приставы выполнили нормативы по физической и огневой подготовке.