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Происшествия

Жительницу Бежаниц осудили за убийство мужа

41-летнюю жительницу Бежаниц признали виновной в убийстве своего мужа, сообщили ПАИ в прокуратуре Новоржевского района.

Жительницу Бежаниц осудили за убийство мужа. Фото: ПАИ

В суде установили, что в начале октября 2022 года между женщиной и её супругом произошёл конфликт. В порыве гнева она схватила кухонный нож и ударила им мужа в грудь, повредив жизненно важные органы. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался в больнице в начале декабря 2022 года.

Пушкиногорский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ей назначили наказание в виде четырёх лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

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