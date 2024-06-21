Десять попыток дачи взяток таможенникам поста «Убылинка» в Псковской области зафиксировали за полгода

11:22, 21 июня 2024, ПАИ

Десять попыток дачи взяток таможенникам поста МАПП «Убылинка» в Псковской области зафиксировали за шесть месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Предложения о взятках поступали как от россиян, так и от иностранных граждан. Таможенники пресекли попытки коррупционных правонарушений. В отношении граждан-взяткодателей возбуждено девять уголовных дел: пять уголовных дел по статье о даче взятки за совершение заведомо незаконных действий, три уголовных дела за мелкое взяточничество и одно уголовное дело за дачу взятки в крупном размере.

В этом году на таможенном посту «Убылинка» зафиксировали наибольшее количество попыток коррупционных правонарушений. Максимальный размер предложенных взяток таможенникам в этом году составил 3,1 тысячи долларов США.

Статьи за взятки предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы.