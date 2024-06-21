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Происшествия

В Псковской области осудили курьера мошенников, забравшего у пенсионеров 745 тысяч рублей

В Псковской области осудили курьера мошенников, забравшего у пенсионеров 745 тысяч рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре Новоржевского района.

45-летний пскович вступил в преступную группу, которая занималась телефонным мошенничеством. Задача мужчины заключалась в получении денег у заведомо для него обманутых пенсионеров. В 2023 году он забрал у четырёх пожилых людей 745 тысяч рублей. Часть похищенных средств пскович передал руководителю преступной группы.

Мужчину признали виновным в совершении четырёх преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил ему наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы условно. Заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании причинённого ущерба удовлетворены в полном объёме.

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