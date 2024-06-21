Жительницу Новосокольников осудили за использование поддельного документа

14:05, 21 июня 2024, ПАИ

22-летнюю жительницу Новосокольников осудили по уголовному делу за использование заведомо ложного документа, сообщили ПАИ в прокуратуре Новоржевского района.

Установлено, что девушка в декабре 2023 года в договоре купли-продажи автомобиля осознанно и собственноручно поставила подпись продавца без его ведома. Затем на портале «Госуслуги» она подала заявление об изменении собственника, зная о подлоге документа.

Суд признал девушку виновной по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и оштрафовал её на пять тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.