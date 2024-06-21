Стал известен самый популярный в России сервис ВКС

12:28, 21 июня 2024, ПАИ

Самым популярным российским сервисом видео-конференц-связи стал «Телемост» от «Яндекс 360 для бизнеса». По популярности среди пользователей из России он уступил лишь Zoom и Skype. Об этом сообщает ИАА TelecomDaily, ссылаясь на собственное исследование.

Информационно-аналитическое агентство отмечает, что российские сервисы ВКС продолжают увеличивать присутствие на рынке. Так, из 13 популярных сразу девять созданы отечественными компаниями. В топ-3 по популярности вошли Zoom (им пользуются 67 % опрошенных), Skype (44,3 %) и «Телемост» (19 %).

За последние два-три года предпочтения пользователей значительно изменились. Так, Zoom увеличил популярность, его рост составил 32 %. В то же время Skype потерял сразу 22 %, а «Телемост» вырос на 188 % (почти в три раза).

В опросе ИАА TelecomDaily приняли участие более 1000 респондентов из числа граждан РФ, занимающих руководящие должности и владеющих бизнесом, которые активно применяют в своей работе ВКС-сервисы.

Опрос также коснулся функций ВКС-сервисов на основе искусственного интеллекта, без которых пользователи уже не могут себе представить видео-конференц-связь. В лидерах по применению интеллектуальное шумоподавление (24,5 %), распознавание речи (18,8 %), перевод в режиме реального времени (18 %), размытие фона/виртуальный фон (15,5 %).