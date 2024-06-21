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Общество

Более 400 жителей Псковской области подали заявки на переобучение по нацпроекту «Демография»

Более 400 жителей Псковской области подали заявки на переобучение по президентскому нацпроекту «Демография», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Уже 45 жителей региона приступили к обучению. Многие курсы проходят в онлайн-формате, что делает процесс профессиональной подготовки более гибким и удобным.

В этом году около 600 жителей Псковской области смогут бесплатно повысить свою квалификацию или получить новую профессию. Это стало возможным благодаря федеральной квоте, которую выделили для Псковской области.

Карьерные консультанты кадровых центров «Работа России» в Псковской области помогают соискателям подготовить документы и выбрать подходящее направление обучения. В числе доступных программ – более 200 вариантов.

«Сейчас служба занятости проходит комплексную модернизацию, и мы активно работаем над тем, чтобы жители региона могли менять свою карьерную траекторию, осваивать востребованные профессии и находить подходящие предложения на рынке труда», – рассказала директор областного центра занятости Олеся Сергеева.

Напомним, что в 2023 году более 1,1 тысячи жителей Псковской области воспользовались преимуществами обучения в рамках нацпроекта «Демография».

Узнать подробнее об условиях участия в проекте и подать заявку на обучение можно на портале «Работа России».

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