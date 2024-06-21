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Спорт

В УЕФА не смогли объяснить, почему болельщиков с флагами РФ не пустили на матч Словения – Сербия

Четырёх россиян попросили сдать флаг России при входе на стадион перед матчем чемпионата Европы по футболу Словения – Сербия, который прошёл 20 июня в Мюнхене. Об этом сообщает ТАСС.

В УЕФА не смогли объяснить, почему болельщиков с флагами РФ не пустили на матч Словения – Сербия. Фото: ПАИ

На вопрос агентства, почему россиян не пустили на стадион с флагом РФ, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили, что на матчах чемпионата Европы по футболу разрешены все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными, дискриминационными или могут представлять угрозу безопасности.

Ранее УЕФА устанавливал только два запрета на пронос российского триколора – на матчах сборной Украины и в фан-зонах турнира в Германии, так как национальная команда России не участвует в соревновании.

Кстати, российские болельщики в итоге смогли пройти через другой вход, перевернув флаг. Стюарды приняли его за флаг сборной Сербии.

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