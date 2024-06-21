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Экономика

Завод «Титан-Полимер» принял участие в выставке RosUpack

ГК «Титан» и «Титан-Полимер» приняли участие в 28-й Межународный выставке упаковочной индустрии RosUpack, которая проходила в Москве с 18 по 21 июня. На стенде завода «Титан-Полимер» все дни работы выставки демонстрировалась продукция предприятия, проходили деловые встречи и переговоры. Специалисты компании рассказывали посетителям о спецификации выпускаемых заводом БОПЭТ-пленок, рассказали ПАИ в пресс-службе компании.

За четыре дня работы выставки стенд завода посетили представители более чем 300 компаний, состоялось около 60 деловых встреч и переговоров. Участники международной выставки смогли детально познакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции завода: прозрачной БОПЭТ-пленкой, металлизированной, с разным химическим покрытием и обработкой. Напомним, БОПЭТ-пленка завода «Титан-Полимер» широко применяется в пищевой промышленности, и посетители стенда могли попробовать конфеты, обернутые в пленку, произведенную на предприятии.

  • Выставка RosUpack
    Фото: ГК "Титан"
  • Выставка RosUpack
    Фото: ГК "Титан"
  • Выставка RosUpack
    Фото: ГК "Титан"
  • Выставка RosUpack
    Фото: ГК "Титан"
  • Выставка RosUpack
    Фото: ГК "Титан"
  • Выставка RosUpack
    Фото: ГК "Титан"

«Международная выставка RosUpack — традиционно самая масштабная площадка в России, которую посещают представители российских и зарубежных компаний. Здесь можно выбрать поставщика упаковочного оборудования, материалов, сырья или готовой упаковки. Провести переговоры и заключить контракт. К продукции нашего завода уже проявили интерес крупнейшие компании из России и стран СНГ, зарубежные компании. Надеюсь, что в ближайшее время портфель заказов завода пополнится новыми контрактами на нашу продукцию», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – высокотехнологичный производственный комплекс, позволяющий производить широкий диапазон продукции импортозамещения. Реализация проекта осуществляется в два этапа. В декабре 2022 года введен завод по производству БОПЭТ-пленок. Продукция является основой изготовления пищевых, защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок.

Максимальная мощность двух производственных линий составляет до 72 тыс. тонн продукции в год.

На втором этапе планируется построить производство ПЭТ и ПБТ-гранулята. Продукция завода станет сырьем для получения бутылочных преформ, пленок и нитей, нетканых материалов, инженерных пластиков, композиционных материалов на основе полиэтилентерефталата и др. Проектные сроки завершения реализации проекта – 2026 год.

В перспективе на базе завода «Титан-Полимер» будет создан межотраслевой инжиниринговый центр разработки новаций отечественной полимерной продукции. Стратегически важный проект реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино» Псковской области.

RosUpack — единственная и самая крупная выставка в России и СНГ, на которой комплексно представлен процесс упаковочного производства для различных отраслей: пищевой, перерабатывающей, химической промышленности, медицины и фармацевтики, а также предприятий общественного питания, оптовой и розничной торговли, складского хозяйства, логистики.

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