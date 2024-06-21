Псковичку приговорили к обязательным работам за незаконное хранение наркотиков

16:47, 21 июня 2024, ПАИ

За незаконный оборот наркотиков псковичку приговорили к обязательным работам, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в апреле текущего года местная жительница купила и хранила для личного употребления 0,22 грамма наркотика, являющегося производным метилэфедрона, в значительном размере. Наркотик она достала из закладки в лесополосе в Псковском районе.

Однако на железнодорожных путях в районе железнодорожного перегона станций Полковая – Моглино её задержали сотрудники транспортной полиции. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Псковский городской суд признал её виновной в совершении преступления по части 1 статьи 228 (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Ей назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ.