Перезахоронение 17 неизвестных бойцов состоялось в деревне Спицино Гдовского района

21:24, 21 июня 2024, ПАИ

Митинг, посвящённый перезахоронению 17 неизвестных солдат, которые погибли в феврале 1944 года, состоялся в деревне Спицино Гдовского района сегодня, в преддверии Дня памяти и скорби. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Среди участников мероприятия были замглавы Гдовского района по социальным вопросам Галина Иванова, глава СП «Полновская волость» Виталий Кулаков, председатель районного совета ветеранов Вера Кабанова, заместитель руководителя стругокрасненского филиала АНО ПО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» Роман Романчук.

«Никогда не найти точных слов, что расскажут о храбрости и славе тех, кто к бою всегда был готов, для кого честь страны была главной. Вечная слава героям и всем тем, кто положил жизнь на алтарь нашей Великой Победы», – сказала ведущая мероприятия Ирина Селенкова.

К этим словам присоединился и глава сельского поселения «Спицинская волость» Анатолий Иванов, который отметил, что герои Великой Отечественной войны отдали во имя Победы самое дорогое, что у них было, – свои жизни. Также он поблагодарил руководителя поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрея Нудьгу за такую важную и кропотливую работу по поиску солдат и новых исторических фактов, связанных с военными действиями на территории Гдовского района.



«Эти ребята погибли при освобождении нашей с вами Гдовской земли. Это те бойцы, которые освобождали Гдов, Спицино, вели бои за посёлок Ямм. Они получили ранения и были варварски убиты фашистской авиацией, которая в нарушение всех гуманитарных законов войны разбомбила медсанбат», – рассказал о неизвестных героях командир поискового отряда Андрей Нудьга.

Тогда, в феврале 1944 года, вместе с бойцами погибли и врачи – доктора, которые их лечили. Имена этих героев забрала война. Сейчас силами поискового отряда идёт работа по восстановлению данных, есть определённые предположения, где искать.

Заупокойную литию по всем погибшим во время Великой Отечественной войны совершил настоятель храма Петра и Павла отец Григорий (Ивасенко).

«Затем останки неизвестных солдат были преданы земле. Символично, когда земляки несли цветы к братской могиле, вверху в голубом небе над присутствующими пролетела стая птиц. Ещё семнадцать героев обрели вечный покой… Пусть мы не знаем их имён, но каждый из них герой, который в тяжёлое для страны время как настоящий патриот встал на её защиту», – пишет газета.