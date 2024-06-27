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Общество

Достижения и традиции презентует Псковская область на Форуме регионов Беларуси и России

Губернатор Михаил Ведерников осмотрел выставочную экспозицию Псковской области, которая развернулась в Витебске на 11-м Форуме регионов Беларуси и России, и пообщался с предпринимателями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Достижения и традиции презентует Псковская область на Форуме регионов Беларуси и России. Фото здесь и длаее: пресс-служба правительства Псковской области

Псковская область в числе немногих российских регионов, которые представили свой стенд на выставке регионов России и Беларуси. Представленные регионы демонстрируют гостям инвестпотенциал, рассказывают о культурном наследии и основных достижениях за последние годы. Павильон Псковской области находится в Витебске, на открытой площадке у Летнего амфитеатра.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова посетили стенд Псковской области на Форуме регионов Беларуси и России. Также в псковском павильоне побывали государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, председатель Витебского областного исполнительного Комитета Александр Субботин и главы ряда российских регионов.

Здесь посетители могут узнать об особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино», о крупных и малых производителях региона, изучить ассортимент выпускаемой продукции – от натуральной косметики до серьезного, высокоточного оборудования.

Также на площадке установлена фотозона эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в эти дни в Пскове. Разнообразные активности для посетителей подготовили псковские мастера. Глава региона понаблюдал за мастер-классом по изготовлению уникального сувенира в технике старинной набойки на ткани. Мастерицы рассказали об истории традиционного узора, манере и технологии нанесения рисунка на ткань.

Как отмечают организаторы, стенд Псковской области пользуется популярностью у посетителей выставки – гости в павильоне есть всегда.

Отметим, XI Форум регионов Беларуси и России на тему «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства» проходит с 27 по 28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Организаторами форума традиционно являются Совет Республики Национального собрания Белоруссии и Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Форум пройдет на тему «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». Особенностью мероприятия станет то, что впервые оно пройдет сразу в трех городах Белоруссии.

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