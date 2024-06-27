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Политика

Несколько соглашений заключила псковская делегация в первый день Форума регионов России и Белоруссии

Межмуниципальное сотрудничество будут укреплять районы Псковской, Гродненской и Могилёвской областей. Об этом договорились на 11-м Форуме регионов России и Белоруссии в Полоцке сегодня, 27 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Одно из соглашений заключено между Дедовичским и Волковысским районами. Его подписали глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько. Планируется взаимодействовать в экономической, технической сферах, а также образовании и молодёжной политике. Геннадий Афанасьев подчеркнул, что это соглашение укрепит дружеские отношения и будет содействовать дальнейшему развитию муниципалитетов.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

О приграничном сотрудничестве также договорились Псковский и Могилёвский районы. Соглашение подписали глава муниципалитета Наталья Фёдорова и председатель Могилёвского райисполкома Олег Чикида. Взаимодействие районов ведётся на протяжении нескольких лет.

Ещё один документ подписали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель Могилёвского областного Совета депутатов Александр Горошкин. Они договорились укреплять парламентское сотрудничество органов законодательной власти.

Кроме того, ведётся работа и в других городах - участниках форума. В Витебске состоялось подписание соглашения между Фондом инвестиционного развития Псковской области и Витебским областным центром маркетинга. Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова подчеркнула, что все проекты будут реализовываться на благо районов и их стабильное развитие.

Напомним, Форум регионов России и Белоруссии проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке с 27 по 28 июня. Темой этого года стала роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. Делегацию Псковской области возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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