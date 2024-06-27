ПсковГУ повысил уровень в Национальном рейтинге университетов

17:31, 27 июня 2024, ПАИ

ПсковГУ повысил уровень в Национальном рейтинге университетов более чем на 300 баллов, согласно данным «Интерфакса».

В рамках проекта была проведена оценка деятельности 378 университетов России. Вуз занял 191-193 место, в то время как в 2023 году он находился на 215-219 позиции.

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд. Все параметрические и сводная оценки приводятся к безразмерной 1000-балльной шкале, университеты ранжируются по убыванию величины оценки. Сводный рейтинг представляет собой арифметический результат шести параметрических рейтингов. По данным аналитиков, ПсковГУ повысил баллы по параметрам «Инновации и предпринимательство», «Сотрудничество», «Бренд», «Социальная среда».

Добавим, в рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов и центров, 10 федеральных, 33 опорных, а также 144 университета, участвующих в программе «Приоритет-2030». Кроме того, оценена деятельность 21 негосударственного университета.

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».