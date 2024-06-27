Под контролем управления Россельхознадзора из Псковской области на экспорт в Эстонию отправлено 12 партий рыбы

18:32, 27 июня 2024, ПАИ

Под контролем управления Россельхознадзора из Псковской области на экспорт в Эстонию отправлено 12 партий рыбы. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведён контроль экспортных поставок в Эстонию 12 партий рыбы (филе судака и окуня), произведённой одним из предприятий Псковской области.

Продукция, подконтрольная государственному ветеринарному надзору, прошла необходимый ветеринарный контроль. При оформлении документов государственный инспектор управления Россельхознадзора убедился, что данные партии соответствуют действующим ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.