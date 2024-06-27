Ректор ПсковГУ представила модель единого научно-образовательного пространства Союзного государства

18:13, 27 июня 2024, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина представила модель единого научно-образовательного пространства Союзного государства на XI Форуме регионов России и Белоруссии в Полоцке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участники секции «Инновации в сфере высшего образования и науке: опыт и перспективы сотрудничества Союзного государства» отметили деятельность ПсковГУ. Университет стал одним из самых ярких примеров выстраивания российско-белорусского партнёрства в сфере науки и высшего образования, так как вуз сотрудничает со всеми шестью регионами Белоруссии.

Наталья Ильина выдвинула предложения о дальнейшем развитии партнёрства. Она предложила создать сетевые аспирантские программы, российско-белорусские диссертационные советы и вместе с этим разработать единую стратегию молодёжной политики.

«Вместе с нашими партнёрами мы готовы стать площадкой для эксперимента и апробации новых методов работы, прежде всего с молодёжью, для которой Союзное государство должно стать общей ценностью», – отметила она.

В мероприятиях форума также приняла участие первый проректор ПсковГУ Ольга Серова. Она представила опыт Передовой инженерной школы Союзного государства как интеграционной модели научно-технологического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что несколько соглашений заключила псковская делегация в первый день Форума регионов России и Белоруссии.

Напомним, Форум регионов России и Белоруссии проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке с 27 по 28 июня. Темой этого года стала роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. Делегацию Псковской области возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.