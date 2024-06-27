Показы с собаками проводят в детской зоне на ярмарке «Виноград» в Пскове

18:07, 27 июня 2024, ПАИ

Руководитель секции социально ориентированного и спортивного собаководства «Счастливый пёс» Елена Балыкова рассказала о том, какую программу они представляют на фестивале «Виноград» в Пскове. Об этом она поговорила с ведущими в выездной студии радиостанции «7 НЕБО».

Секция выступает с собаками в детской зоне ярмарки «Виноград».

«Наша программа строится из концертных номеров. У нас есть номера с танцами, номера по поиску и социальная работа, когда собаки общаются с детьми или прыгают через змейки», – сказала Елена Балыкова.

Напомним, что радиостанция «7 НЕБО» открыла на эногастрономическом фестивале «Виноград» передвижную радиостудию. Каждый день в радиостудии гости, эксперты и участники фестиваля – производители, музыканты, общественники – в прямом эфире делятся эмоциями и рассказывают о своей работе.

Фестиваль «Виноград» проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Отметим, что со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.