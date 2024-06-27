Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Показы с собаками проводят в детской зоне на ярмарке «Виноград» в Пскове

Руководитель секции социально ориентированного и спортивного собаководства «Счастливый пёс» Елена Балыкова рассказала о том, какую программу они представляют на фестивале «Виноград» в Пскове. Об этом она поговорила с ведущими в выездной студии радиостанции «7 НЕБО».

Елена Балыкова рассказала о том, какую программу они представляют на фестивале «Виноград». Фото здесь и далее: ПАИ

Секция выступает с собаками в детской зоне ярмарки «Виноград».

«Наша программа строится из концертных номеров. У нас есть номера с танцами, номера по поиску и социальная работа, когда собаки общаются с детьми или прыгают через змейки», – сказала Елена Балыкова.

Напомним, что радиостанция «7 НЕБО» открыла на эногастрономическом фестивале «Виноград» передвижную радиостудию. Каждый день в радиостудии гости, эксперты и участники фестиваля – производители, музыканты, общественники – в прямом эфире делятся эмоциями и рассказывают о своей работе.

Фестиваль «Виноград» проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Отметим, что со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 июня 2024

Под контролем управления Россельхознадзора из Псковской области на экспорт в Эстонию отправлено 12 партий рыбы
27 июня 2024

Ректор ПсковГУ представила модель единого научно-образовательного пространства Союзного государства
27 июня 2024

Показы с собаками проводят в детской зоне на ярмарке «Виноград» в Пскове
27 июня 2024

День бесплатной правовой помощи прошёл в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»
27 июня 2024

ПсковГУ повысил уровень в Национальном рейтинге университетов
27 июня 2024

Несколько соглашений заключила псковская делегация в первый день Форума регионов России и Белоруссии
27 июня 2024

Полным спектром услуг в сфере оборота побочных продуктов животноводства могут воспользоваться псковские аграрии
27 июня 2024

В Пскове чествуют выпускников-медалистов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...