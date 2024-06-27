День бесплатной правовой помощи прошёл в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»

17:55, 27 июня 2024, ПАИ

День бесплатной правовой помощи для ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей прошёл в псковском филиале фонда «Защитники Отечества», сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

За консультациями обратились 27 человек, которым требовалась помощь в решении таких вопросов, как приостановление и закрытие исполнительного производства, раздел имущества, списание задолженностей перед банками, вопросы наследства, отсутствие страховых выплат за ранение, льготы по оплате услуг ЖКХ, оформление генеральной доверенности, установление опекунства, лишение родительских прав.

Юридическая помощь – одна из самых востребованных в региональном фонде «Защитники Отечества». День правовой помощи в псковском филиале фонда «Защитники Отечества» проходит ежеквартально и организуется совместно с Управлением Минюста России по Псковской области.