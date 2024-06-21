Островичи возложили цветы к стеле освободителям города и района в преддверии Дня памяти и скорби

21:54, 21 июня 2024, ПАИ

Мероприятия, посвящённые 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, прошли в Острове сегодня, в преддверии Дня памяти и скорби, 21 июня. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Островичи возложили цветы и гирлянды к стеле освободителям города и района от немецко-фашистских захватчиков, к обелиску Тарасу Рымару, который первым со своим подразделением ворвался в Остров в июле 1944 года, а также к Вечному огню на братском захоронении, к памятнику Герою Советского Союза Клавдии Назаровой.

В памятных мероприятиях участвовали руководители муниципалитета, представители организаций и учреждений города, члены молодёжных объединений, представители ветеранских организаций, военнослужащие, представители Сообщества потомков московских ополченцев.На городской площади у памятника Герою Советского Союза Клавдии Назаровой прошёл митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.