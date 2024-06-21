Тренировочные сборы по авторалли пройдут на территории Пустошкинского района 29 июня
Проведение тренировочных сборов по авторалли запланировано на территории Пустошкинского района 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения 29 июня с 10:00 до 18:00 вводится временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги регионального значения 58 ОП РЗ 58К-490 Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Забеги до деревни Андрохново Пустошкинского района.
Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании поездок.
Организация, обеспечивающая временное прекращение движения, – Федерация автоспорта Псковской области.
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