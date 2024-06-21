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Митинг памяти и скорби прошёл в Бежаницах

Митинг памяти и скорби прошёл в Бежаницах в преддверии Дня памяти и скорби сегодня, 21 июня. В ходе мероприятия прошло перезахоронение советских воинов, павших в первые дни войны при наступлении вражеских войск. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Митинг памяти и скорби прошёл в Бежаницах в преддверии Дня памяти и скорби. Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

Бойцов нашли поисковики отряда «Бежаницкий» деревни Лющик, командиром которого является Александр Попов.

Мероприятие состоялось у обелиска на братском захоронении посёлка Бежаницы.

Глава района Сергей Михеев поприветствовал собравшихся. Он в очередной раз напомнил присутствующим о страшных потерях страны и района в кровопролитной Великой Отечественной войне.

«Только вслушайтесь! В боях за освобождение нашего посёлка погибло почти полтысячи солдат и офицеров Советской армии, а за район в целом – более 2 000 человек. За годы оккупации насильственно умер или скончался от лишений каждый четвёртый житель нашего района!» – обратился к присутствующим Сергей Михеев.

Также глава района поблагодарил поисковый отряд «Бежаницкий», благодаря которому были преданы земле останки двух солдат Красной армии.

«Члены отряда делают важное и очень благородное дело. Благодаря им вернулся из небытия уроженец Орловской области Козин Василий Михайлович, погибший в бою под деревней Смёново в июле 1941 года. Второй воин, к сожалению, пополнил списки безымянных солдат», – отметил глава района.

Руководитель поискового отряда Александр Попов рассказал о проделанной работе.

«Сегодня грустный и волнительный день, – сказал он по окончании церемонии погребения, – но душа у нас теперь на месте: мы выполнили свой гражданский долг, и от этого радостно. Жаль, что сегодня, к сожалению, родственники Козина Василия Михайловича не смогли приехать: мы готовились передать им найденные в ходе раскопок личные вещи солдата и записку из медальона, благодаря которой мы опознали личность бойца. Но рано или поздно мы это обязательно сделаем!» – подчеркнул он.

После траурного митинга состоялась церемония захоронения и возложения венков и цветов. Память погибших в годы Великой Отечественной войны воинов почтили минутой молчания.

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