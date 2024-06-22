Кратковременные дожди и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 23 июня

11:27, 22 июня 2024, ПАИ

Облачная, с кратковременными дождями, погода ожидается в Псковской области 23 июня. По северу региона существенных осадков не прогнозируется, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.