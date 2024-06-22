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Происшествия

Псковичи потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах» из-за действий мошенников

Злоумышленники обманом завладели личными кабинетами пользователей «Госуслуг», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичи потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах» из-за действий мошенников. Фото: ПАИ

По имеющимся данным, 19 июня двум пользователям «Госуслуг» из Пскова и Великих Лук позвонили неизвестные. Представившись сотрудниками разных сотовых компаний, злоумышленники предложили собеседникам продлить договоры договоров на обслуживание сим-карт. Под этим предлогом мошенники завладели личными кабинетами этих горожан с последующим блокированием их учётных записей.

При этом пострадавшие предоставили незнакомцам информацию персонального характера и коды из СМС-сообщений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

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