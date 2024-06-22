Псковичи потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах» из-за действий мошенников

14:39, 22 июня 2024, ПАИ

Злоумышленники обманом завладели личными кабинетами пользователей «Госуслуг», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 19 июня двум пользователям «Госуслуг» из Пскова и Великих Лук позвонили неизвестные. Представившись сотрудниками разных сотовых компаний, злоумышленники предложили собеседникам продлить договоры договоров на обслуживание сим-карт. Под этим предлогом мошенники завладели личными кабинетами этих горожан с последующим блокированием их учётных записей.

При этом пострадавшие предоставили незнакомцам информацию персонального характера и коды из СМС-сообщений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.