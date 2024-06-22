Владимир Путин подписал закон, ограничивающий плавающие ставки по кредитам

17:23, 22 июня 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий плавающие ставки по кредитам. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону сумма кредита с плавающей ставкой привязывается к среднемесячной номинальной величине начисленной зарплаты. Для ипотеки с плавающей ставкой максимальная сумма установлена на уровне одной тысячи среднемесячных зарплат, минимальная – 200 среднемесячных зарплат. Срок кредита не должен превышать 20 лет, а ставка может вырасти только на треть и не более чем на четыре процентных пункта.

Минимальная сумма по потребительским кредитам составит одну тысячу среднемесячных зарплат. Ограничений по ставке и сроку займа не предусмотрено.