Движение по полосам от улицы Ипподромной до улицы Звёздной ограничат в Пскове
Движение по полосам от улицы Ипподромной до улицы Звёздной в Пскове будет ограничено с 24 июня по 10 июля. Закрытие участка дороги связано с ремонтом проспекта Энтузиастов, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Рабочие проведут фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части.
«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее выбирать маршрут», – говорится в сообщении администрации.
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