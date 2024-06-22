Движение по полосам от улицы Ипподромной до улицы Звёздной ограничат в Пскове

19:23, 22 июня 2024, ПАИ

Движение по полосам от улицы Ипподромной до улицы Звёздной в Пскове будет ограничено с 24 июня по 10 июля. Закрытие участка дороги связано с ремонтом проспекта Энтузиастов, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Рабочие проведут фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части.

«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее выбирать маршрут», – говорится в сообщении администрации.