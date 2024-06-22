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Происшествия

Два подростка пострадали в результате наезда автомобиля в Пскове

Водитель автомобиля Suzuki допустила наезд на двух подростков-пешеходов на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Место аварии на улице Ижорского Батальона. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадали два мальчика 11 лет. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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