Два подростка пострадали в результате наезда автомобиля в Пскове
Водитель автомобиля Suzuki допустила наезд на двух подростков-пешеходов на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два мальчика 11 лет. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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