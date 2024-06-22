Два подростка пострадали в результате наезда автомобиля в Пскове

19:53, 22 июня 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Suzuki допустила наезд на двух подростков-пешеходов на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два мальчика 11 лет. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.