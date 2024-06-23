Водитель мотоблока пострадал в результате ДТП в Порховском районе

00:17, 23 июня 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля ВАЗ-2110 и мотоблока произошло в деревне Подсевы Порховского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 41-летний водитель спецтехники. Он от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.