Водитель мотоблока пострадал в результате ДТП в Порховском районе
Столкновение автомобиля ВАЗ-2110 и мотоблока произошло в деревне Подсевы Порховского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал 41-летний водитель спецтехники. Он от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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