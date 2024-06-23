Два человека пострадали в результате ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове

09:39, 23 июня 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей Volkswagen и Patriot произошло у остановки «Школа № 16» на Ленинградском шоссе в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие спасатели деблокировали водителя Volkswagen с помощью гидравлического инструмента и передали медикам.

В результате ДТП пострадали два человека: 38-летний водитель Volkswagen и 47-летний водитель Patriot.

Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф и скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.