Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе

Столкновение четырёх автомобилей: Volkswagen Caddy, Great Wall Safe, Kia Rio, Niva – произошло на съезде с улицы Шоссейной на Северном обходе в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen стал причиной ДТП. В результате пострадали три человека – 2023, 1981 и 2000 годов рождения.

  • Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2024

Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
23 июня 2024

Два человека пострадали в результате ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове
23 июня 2024

Водитель мотоблока пострадал в результате ДТП в Порховском районе
22 июня 2024

Два 15-летних подростка на мотоцикле пострадали после столкновения с автомобилем в Печорах
22 июня 2024

9-летняя девочка госпитализирована после ДТП в Острове
22 июня 2024

Два подростка пострадали в результате наезда автомобиля в Пскове
22 июня 2024

Псковичи потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах» из-за действий мошенников
22 июня 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...