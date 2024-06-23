Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе
Столкновение четырёх автомобилей: Volkswagen Caddy, Great Wall Safe, Kia Rio, Niva – произошло на съезде с улицы Шоссейной на Северном обходе в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen стал причиной ДТП. В результате пострадали три человека – 2023, 1981 и 2000 годов рождения.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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