Три человека пострадали в результате ДТП на Северном обходе

10:48, 23 июня 2024, ПАИ

Столкновение четырёх автомобилей: Volkswagen Caddy, Great Wall Safe, Kia Rio, Niva – произошло на съезде с улицы Шоссейной на Северном обходе в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen стал причиной ДТП. В результате пострадали три человека – 2023, 1981 и 2000 годов рождения.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.