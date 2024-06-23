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Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

Требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

УМВД России по городу Пскову приглашает на службу граждан в возрасте до 35 лет на должности полицейского и полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Кандидаты должны иметь образование не ниже среднего общего и быть годными по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Зарплата сотрудника составляет от 33 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней. Сотрудники и члены их семей могут бесплатно лечиться в ведомственных поликлиниках. Также есть возможность получить бесплатное высшее образование в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Все желающие могут обратиться по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

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