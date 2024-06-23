Водитель легковушки госпитализирован в результате ДТП с участием фуры в Опочецком районе
Столкновение автомобиля Audi и фуры произошло за деревней Гривы в Опочецком районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель Audi выбрал не безопасную дистанцию, и при торможении фуры произошло столкновение.
В результате ДТП пострадал 23-летний водитель легкового автомобиля. Он госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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