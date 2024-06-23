Водитель легковушки госпитализирован в результате ДТП с участием фуры в Опочецком районе

16:02, 23 июня 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Audi и фуры произошло за деревней Гривы в Опочецком районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель Audi выбрал не безопасную дистанцию, и при торможении фуры произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал 23-летний водитель легкового автомобиля. Он госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.