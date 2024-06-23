Большинство псковичей считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте
Большинство псковичей считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Больше половины жителей Пскова (55 %) по-прежнему предпочитают хранить накопления в рублях.
Доллары для хранения выбирают 30% опрошенных, а евро — 23%. Однако после введения новых санкций со стороны США и приостановки торгов долларами и евро на Московской бирже доверие горожан к этим валютам снова снизилось.
Впервые был задан вопрос о китайской валюте, и оказалось, что интерес к ней высок: сегодня 25% горожан рассматривают возможность хранить все или часть сбережений в юанях.
Мужчины немного чаще, чем женщины, выбирают доллар и евро. Женщины больше доверяют рублю.
Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто предпочитает хранить накопления в рублях, и меньше тех, кто выбирает доллар или евро.
С ростом доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений.
Четверо из десяти опрошенных назвали рубль лучшей валютой для хранения сбережений. Доллар выбрали 15%, а евро — только 5%.
Горожане моложе 34 лет чаще называли доллар валютой номер один для сбережений, а люди старшего возраста — рубль. Однако сторонники иностранных валют уточняют, что имеют в виду накопления на средне- и долгосрочную перспективу с учётом текущей ситуации.
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