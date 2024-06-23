Большинство псковичей считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте

17:27, 23 июня 2024, ПАИ

Большинство псковичей считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Больше половины жителей Пскова (55 %) по-прежнему предпочитают хранить накопления в рублях.

Доллары для хранения выбирают 30% опрошенных, а евро — 23%. Однако после введения новых санкций со стороны США и приостановки торгов долларами и евро на Московской бирже доверие горожан к этим валютам снова снизилось.

Впервые был задан вопрос о китайской валюте, и оказалось, что интерес к ней высок: сегодня 25% горожан рассматривают возможность хранить все или часть сбережений в юанях.

Мужчины немного чаще, чем женщины, выбирают доллар и евро. Женщины больше доверяют рублю.

Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто предпочитает хранить накопления в рублях, и меньше тех, кто выбирает доллар или евро.

С ростом доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений.

Четверо из десяти опрошенных назвали рубль лучшей валютой для хранения сбережений. Доллар выбрали 15%, а евро — только 5%.

Горожане моложе 34 лет чаще называли доллар валютой номер один для сбережений, а люди старшего возраста — рубль. Однако сторонники иностранных валют уточняют, что имеют в виду накопления на средне- и долгосрочную перспективу с учётом текущей ситуации.