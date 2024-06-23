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Культура

Псковские хореографы приняли участие во всероссийском молодёжном межнациональном лагере «Диалог культур»

Хореографы Псковского областного колледжа искусств приняли участие во Всероссийском молодежном межнациональном лагере «Диалог культур», проходившем в Нижнем Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в колледже.

Псковские хореографы приняли участие во всероссийском молодёжном межнациональном лагере «Диалог культур». Фото: ПОКИ

Участниками программы стали около 250 молодых людей, представивших более чем 60 регионов России.

В состав делегации колледжа искусств вошли 13 студентов специализации «Хореографическое творчество» под руководством преподавателя – Татьяны Васильевой.

По словам Татьяны Васильевой, ребята приняли участие во всех наиболее ярких творческих мероприятиях: в мастер-классах представителей различных национальных культур России, спортивных и интеллектуальных дружеских соревнованиях, в церемониях открытия и закрытия лагеря, а также Параде национальностей.

Центральным событием пребывания псковичей в Нижнем Новгороде стало выступление в гала-концерте, который состоялся 12 июня на центральной площади города с композицией Красногородский «Лобанок» (в постановке Ирины Фёдоровой). Именно этим танцем, по мнению организаторов, псковичи смогли наиболее полно репрезентировать культуру родного края.

Организатор лагеря – Федеральное агентство по делам национальностей.

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