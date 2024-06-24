Житель Великих Лук лишился автомобиля из-за отсутствия водительского удостоверения

07:41, 24 июня 2024, ПАИ

Житель Великих Лук лишился автомобиля из-за отсутствия водительского удостоверения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

16 апреля мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности и лишенный права управления транспортными средствами, сел за руль автомашины «Форд». Мужчина был остановлен сотрудниками полиции у дома 29 на улице Комсомольца Зверева.

20 июня Великолукским городским судом вынесен обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на срок два года.

Автомобиль, принадлежащий виновному, конфискован в собственность государства.