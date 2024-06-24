Арендодатели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ

08:17, 24 июня 2024, ПАИ

С 2025 года в России планируется расширить перечень лиц, которые имеют право на профессиональный налоговый вычет, пишут «Известия» со ссылкой на Минфин. Это касается граждан, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП), но фактически занимаются предпринимательской деятельностью.

Профессиональный налоговый вычет по НДФЛ позволяет уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных налогов некоторым категориям граждан, занимающимся предпринимательской деятельностью. В настоящее время право на этот вычет имеют индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, физические лица без статуса ИП, работающие по гражданско-правовым договорам, нотариусы, адвокаты и авторы, получающие гонорары.

Минфин предлагает предоставить право на вычет и тем физическим лицам, которые получают доход без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В частности, изменения могут коснуться граждан, регулярно сдающих жильё в аренду без оформления ИП или самозанятости, как отметил заместитель руководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Сергей Лаптев.

«Такая инициатива — следствие принятого 14 февраля 2024 года решения Конституционного суда № 6-П», – подчеркнул эксперт.

Сергей Лаптев привёл два примера, когда люди хотели воспользоваться правом на профессиональный налоговый вычет.

Первый пример — женщина сдавала квартиру и хотела учесть расходы на её содержание при уплате НДФЛ. Второй пример — гражданин купил и потом продал за ту же цену девять автобетоносмесителей, то есть фактически не получил никакого дохода. В обоих случаях им отказали в вычете, так как они не были зарегистрированы должным образом.

В результате Конституционный суд констатировал отсутствие правовой определённости и постановил ввести соответствующие изменения в законодательство до начала 2025 года.