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Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП в Островском районе

Двое детей пострадали в ДТП в Островском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Ребёнок и подросток пострадали в ДТП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребёнок и подросток пострадали в ДТП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребёнок и подросток пострадали в ДТП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребёнок и подросток пострадали в ДТП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

У деревни Подмогилье 19-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в телегу.

В результате столкновения пострадали 6-летняя и 16-летняя пассажирки. Они госпитализированы в медучреждение. Водитель от госпитализации отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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