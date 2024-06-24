Двое детей пострадали в ДТП в Островском районе
Двое детей пострадали в ДТП в Островском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
У деревни Подмогилье 19-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в телегу.
В результате столкновения пострадали 6-летняя и 16-летняя пассажирки. Они госпитализированы в медучреждение. Водитель от госпитализации отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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