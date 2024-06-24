Псковское УФАС не стало включать компанию «Инженерный стандарт» в чёрный список

09:25, 24 июня 2024, ПАИ

Руководство исправительной колонии № 4 в Серёдке обратилось в Псковское УФАС России с заявлением о включении ООО «Инженерный стандарт» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) в связи с уклонением от подписания контракта по итогам электронного аукциона на поставку канализационного измельчителя в комплекте со щитом управления и комплектом ЗИП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Подрядчик выиграл электронный аукцион, но в процессе подписания выяснилось, что в проекте контракта, направленного заказчиком была некорректно указана сумма обеспечения. Компания направила заказчику протокол разногласий на корректировку суммы обеспечения контракта. Заказчик подтвердил некорректное указание суммы обеспечения контракта и не стал настаивать на включении общества в РНП.

Комиссия, не усмотрела умышленного уклонения от исполнения контракта, в связи с представленными документами, и не включила ООО «Инженерный стандарт» в РНП.