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Происшествия

В Великих Луках женщина отследила похищенный телефон с помощью приложения и помогла задержать вора

В Великих Луках женщина сама отследила и нашла злоумышленника, укравшего её телефон, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В Великих Луках женщина отследила похищенный телефон с помощью приложения и помогла задержать вора. Фото: ПАИ

Установлено, что в одном из дворов города на лавочке была оставлена сумочка с мобильным телефоном. Проходящий мимо 53-летний великолучанин открыл сумочку и украл оттуда телефон.

Спустя несколько минут хозяйка телефона обнаружила пропажу. С помощью приложения на другом мобильном телефоне она вычислила место передвижения злоумышленника, позвонила в полицию и сама начала преследовать злоумышленника.

Через несколько минут приложение показало, что украденный телефон находится прямо перед ней. Она позвонила на номер телефона и из пакета, который был при мужчине, начала играть знакомая мелодия.

Спустя несколько минут сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили его в дежурную часть.

По факту случившегося возбудили уголовно дело, которое направили в суд для рассмотрения.

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