Аист-одиночка выкинул аистят из чужого гнезда в Пустошкинском районе

10:59, 24 июня 2024, ПАИ

Аист-одиночка выкинул аистят из чужого гнезда в деревне Ореховно Пустошкинского района, сообщила орнитолог, руководитель центра «Дом белого аиста» Марина Сиденко.

Аистиная драма, по её словам, разыгралась ещё 14 июня. «Аистов в Ореховно ждали. Люди там специально для этих птиц приготовили гнездо. С радостью весной встречали прилетевших птиц, радовались, когда аисты заселили гнездо. Ждали птенцов. 14 июня на гнездо прилетел третий аист, видимо, с целью захватить гнездо, и выбросил из гнезда долгожданных и таких поздних, недавно вылупившихся птенцов. В этот же день эти крохи попали к нам. Василий из Ореховно оперативно доставил птенцов в Псков, там их перехватила наш волонтёр Наталья и передала в аистиный центр», - рассказала Марина Сиденко.



Удалось спасти только одного птенца, второй через два дня от травм, полученных при падении, погиб. Выжившего аистёнка назвали Орешек.

«Теперь это самый маленький из наших птенцов. Следите за новостями, скоро покажем, как Орешек вырос за неделю», - пообещала специалист.