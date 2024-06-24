Шесть месяцев ареста грозит жителю Пыталовского района за избиение знакомого

11:23, 24 июня 2024, ПАИ

Шесть месяцев ареста грозит жителю Пыталовского района за избиение знакомого, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что в марте этого года местный житель находился на придворовой территории на улице Юнкерова в Пыталово. Там во время конфликта со своим знакомым пыталовец многократно ударил его по голове и туловищу.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 116.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.