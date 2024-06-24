Шесть месяцев ареста грозит жителю Пыталовского района за избиение знакомого
Шесть месяцев ареста грозит жителю Пыталовского района за избиение знакомого, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.
Установлено, что в марте этого года местный житель находился на придворовой территории на улице Юнкерова в Пыталово. Там во время конфликта со своим знакомым пыталовец многократно ударил его по голове и туловищу.
Мужчину обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 116.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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