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Происшествия

Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полицейские в Псковской области

Полицейские обнаружили нетрезвых водителей в Пскове, Опочке и Себежском районе, которые ранее уже привлекались к ответственности за соответствующее нарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полицейские в Псковской области. Фото: ПАИ

Вечером 21 июня на улице Лизы Чайкиной в посёлке Идрица Себежского района за рулём автомобиля «Форд» был задержан 25-летний нетрезвый местный житель.

Также 21 июня на улице Красных Командиров в Опочке полицейские остановили автомобиль «Шевроле» для проведения проверки. За рулём автомобиля находился 45-летний житель Опочецкого района. В ходе проверки выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в ночь на 23 июня на улице Юбилейной в Пскове дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль BMW. За рулём оказался 35-летний житель Палкинского района в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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