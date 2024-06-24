Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полицейские в Псковской области

13:44, 24 июня 2024, ПАИ

Полицейские обнаружили нетрезвых водителей в Пскове, Опочке и Себежском районе, которые ранее уже привлекались к ответственности за соответствующее нарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 21 июня на улице Лизы Чайкиной в посёлке Идрица Себежского района за рулём автомобиля «Форд» был задержан 25-летний нетрезвый местный житель.

Также 21 июня на улице Красных Командиров в Опочке полицейские остановили автомобиль «Шевроле» для проведения проверки. За рулём автомобиля находился 45-летний житель Опочецкого района. В ходе проверки выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в ночь на 23 июня на улице Юбилейной в Пскове дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль BMW. За рулём оказался 35-летний житель Палкинского района в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.