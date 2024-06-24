11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на международном турнире

13:09, 24 июня 2024, ПАИ

11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки из команды Gym Koloskova на международном турнире по пилонному спорту и воздушной гимнастике «Aurora Global 2024». Состязания прошли в Санкт-Петербурге, сообщила ПАИ тренер спортсменок Софья Колоскова.



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова

















В дисциплине «Спортивный пилон» золотые медали завоевали Диана Крикун и Софья Колоскова. Кроме того, бронза на счету Виктории Калининой.

В дисциплине «Артистический пилон» первые места заняли София Ясвина, Виктория Мигунова, Анастасия Крикун и Софья Колоскова. Также серебро на счету Маргариты Смирновой.

София Скляренко удостоилась золотой награды, а Софья Птицына – серебряной в дисциплине «Спортивное воздушное кольцо». В «Артистическом воздушном кольце» победу одержала Виктория Калинина.

Тренера и команду наградили кубком.

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